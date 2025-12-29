Il Pino di via Galcianese è ora sotto l’attenzione di un nuovo comitato,

Si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini relative al pino situato sull’omonima rotonda di via Galcianese: a destare più di qualche preoccupazione è la situazione della pianta, che appare in equilibrio sempre più precario e sempre più a rischio crollo in caso di eventi meteo particolarmente rilevanti. Nei giorni scorsi, intanto, è ufficialmente nato il comitato civico "Il Pino": è presieduto da Rossella Risaliti, consigliera comunale della Lista Cenni nella passata legislatura, e ha come logo stilizzato proprio il pino che si trova sulla rotatoria. La nuova associazione, ancora in corso di formazione, si pone l’obiettivo di portare in Comune le istanze, le esigenze e le richieste dei residenti della zona di via Roncioni e via Galcianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pino ora ha un comitato: "L’impegno dei cittadini"

