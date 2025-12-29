Il piccolo sottoposto a riti satanici niente scuola e per cibo solo biscotti

Una storia proveniente dall’Alto Adige descrive un bambino segregato in casa, privato dell’istruzione e delle cure mediche. Si parla di riti satanici e pratiche superstiziose che avrebbero coinvolto il minore, limitandone la libertà e il benessere. Un racconto che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi tempestivi in situazioni di potenziale abuso.

Mamma vedova sottopone il figlioletto a riti satanici: niente scuola, dormire di giorno e solo biscotti da mangiare. «Mal di pancia? È la maledizione» - Riti satanici, superstizione, niente scuola e solo biscotti da mangiare, con i dolori fisici conseguenti, come il mal di pancia, dovuti a maledizioni sciamaniche. msn.com

Riti satanici, bambino tolto alla madre: il piccolo affidato ad una comunità - La donna dava da mangiare al bimbo solo biscotti secchi e lo faceva dormire di giorno: niente scuola e pediatra. altoadige.it

