Il piccolo sottoposto a riti satanici niente scuola e per cibo solo biscotti

Una storia proveniente dall’Alto Adige descrive un bambino segregato in casa, privato dell’istruzione e delle cure mediche. Si parla di riti satanici e pratiche superstiziose che avrebbero coinvolto il minore, limitandone la libertà e il benessere. Un racconto che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi tempestivi in situazioni di potenziale abuso.

Una storia i cui contorni fanno letteralmente gelare il sangue e che viene dal vicino Alto Adige. È quella di bambino che non solo sarebbe stato segregato in casa, ma sarebbe stato pure vittima di riti satanici e superstizioni, privato di scuola e pediatra. In più, costretto a dormire di giorno e. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

