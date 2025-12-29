Il piccolo presepe | i bambini raccontano il natale nel giardino del palazzo baronale

Nel Giardino del Palazzo Baronale di Cellino San Marco si è svolto il presepe vivente intitolato “Il Piccolo Presepe”. Organizzato dalla parrocchia San Marco e Caterina con il patrocinio del Comune, l’evento ha visto i bambini raccontare il Natale attraverso rappresentazioni e scene viventi, creando un momento di incontro e tradizione nel contesto del patrimonio locale.

CELLINO SAN MARCO - Nel suggestivo Giardino del Palazzo Baronale di Cellino San Marco si è svolto il presepe vivente dei bambini, un evento carico di emozione e significato, intitolato "Il Piccolo Presepe", organizzato dalla parrocchia San Marco e Caterina con il patrocinio del Comune di Cellino. L'iniziativa ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento, trasformando il Giardino del Palazzo Baronale in un luogo di incontro, riflessione e festa, dove il Natale è tornato a essere ciò che è

