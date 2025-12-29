Il personaggio Obaretin è cresciuto | Quando ho spazio mi piace inserirmi

Nosa Obaretin è uno dei giocatori che è cresciuto maggiormente sotto la guida di Dionisi. Dapprima insicuro e impacciato, con l’allenatore amiatino ha sviluppato maggiore fiducia nelle proprie capacità fisiche e tecniche. Ora si distingue per un gioco più efficace e pratico, soprattutto in fase difensiva, e nelle ultime partite ha mostrato anche una crescita nel possesso palla, dimostrando un’evoluzione significativa nel suo ruolo.

Uno dei giocatori sicuramente più cresciuti sotto la gestione Dionisi è Nosa Obaretin. Insicuro, quasi un po' impacciato nelle prime uscite, con l'avvento del tecnico amiatino ha pian piano acquisito maggior fiducia nei propri mezzi fisici e tecnici, badando al sodo, magari non risultando spesso bello da vedere, ma estremamente efficace in fase difensiva e, nelle ultime partite, anche molto più propositivo in fase di possesso palla. Non a caso contro il Frosinone è stato il primo a rendersi pericoloso, oltre a guadagnare il calcio d'angolo da dove poi è nato il gol di Nasti. "Sapevamo di affrontare una squadra molto forte – ha commentato il difensore in prestito dal Napoli nel post partita contro i ciociari –, siamo stati bravi a reagire dopo il gol preso, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa.

