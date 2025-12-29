Il PEGI classifica la versione Nintendo Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe | l’annuncio è imminente?

Il database del PEGI ha recentemente registrato una versione di Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch 2, alimentando le ipotesi su un imminente annuncio. Questa scoperta suggerisce possibili aggiornamenti o nuove versioni del titolo per la futura console, senza invece confermare ufficialmente dettagli o date di uscita. Restano quindi da attendere sviluppi ufficiali per conoscere le intenzioni dei produttori e le caratteristiche della versione.

Il database del PEGI, l’ente europeo che si occupa della classificazione dei videogiochi, ha appena registrato una versione Nintendo Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe, facendo immediatamente scattare le speculazioni. Al momento Nintendo non ha mai confermato l’esistenza di questa edizione, ma una valutazione ufficiale di questo tipo difficilmente avviene per errore. In molti casi simili, l’inserimento nei registri PEGI ha preceduto annunci pubblici o uscite nel giro di poche settimane. Per questo motivo, l’attenzione degli appassionati è ora altissima. Gematsu ricorda che Pikmin 3 Deluxe è stato pubblicato su Nintendo Switch il 30 ottobre 2020 ed è una versione migliorata del Pikmin 3 originale uscito su Wii U nel 2013. 🔗 Leggi su Game-experience.it

