Il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe costare 1,05 euro dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026, il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe salire a 1,05 euro. Anche se l’aumento non è ancora ufficiale, si prevede un incremento dei costi per gli utenti, in linea con le future tariffe di altre strade italiane. Restano da attendere comunicazioni ufficiali per confermare le modalità e le tempistiche di questa eventuale variazione.
Manca ancora l'ufficialità, ma con l'inizio del nuovo anno molti pedaggi di strade e autostrade italiane potrebbero aumentare, inclusa la Tangenziale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
