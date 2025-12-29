Il patron del Mei di Faenza tra i ' personaggi' dell' Emilia-Romagna nel 2025

Il patron del Mei di Faenza è stato inserito anche quest'anno tra i personaggi dell’Emilia-Romagna nel 2025, secondo la selezione dell’Ansa. Tra le figure che rappresentano il territorio, la sua presenza conferma il ruolo di rilievo nel panorama culturale e musicale della regione. Questa scelta testimonia l’importanza di riconoscere chi contribuisce allo sviluppo culturale locale, mantenendo vivo il patrimonio e le tradizioni dell’Emilia-Romagna.

