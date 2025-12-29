Il Papa critica il riarmo i leader preparano la guerra | così vanno scongiurati gli ultimi giorni dell’umanità

In un contesto di crescenti tensioni e dichiarazioni bellicose, si intensificano le parole di leader mondiali che preparano il terreno a un possibile conflitto. Il Papa invece invita alla riflessione e alla pace, criticando il riarmo e sottolineando l’urgenza di evitare gli ultimi giorni dell’umanità. In questo scenario, il dibattito sulla pace e la sicurezza globale assume un ruolo centrale nel futuro delle nazioni.

Si susseguono dichiarazioni belliciste sempre più minacciose a destra e a manca: quella del capo di stato maggiore inglese Richard John Knighton, che – per non essere da meno di quello francese che aveva già avvisato i sindaci – avvisa le famiglie britanniche di "essere pronte a mandare i loro figli in guerra contro la Russia"; o del solito Mark Rutte per il quale dobbiamo essere "pronti alla guerra come quella dei nostri nonni", e alle contestuali abnormi spese per i riarmi nazionali dei paesi europei – benedetti anche dal presidente Mattarella, che pur essendo il garante della Costituzione che ripudia la guerra ne indica la necessità, seppur "impopolare".

