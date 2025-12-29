Antonia Nicoletti apre un nuovo negozio in Borgo Stretto, nel cuore di Pisa. La scelta si inserisce nell’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso un’offerta commerciale di qualità ed eleganza. L’iniziativa mira a rafforzare l’attrattività e la vivacità della zona, contribuendo a mantenere Pisa come un punto di riferimento per il commercio di livello.

Pisa, 23 dicembre 2025 - "Il nostro centro storico ha bisogno di eleganza e qualità nella sua offerta commerciale, ed è esattamente questa la direzione che come associazione vogliamo rafforzare lungo l’asse principale del commercio cittadino". Con queste parole il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, ha salutato l’apertura del nuovo negozio di Antonia Nicoletti in Borgo Stretto al civico 23, visitato nei giorni scorsi insieme al responsabile Daniele Benvenuti e ai colleghi della sede. Alla visita era presente anche l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, che ha espresso apprezzamento per la scelta di imprenditori e artigiani di continuare a investire nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo negozio di Antonia Nicoletti in Borgo Stretto

Leggi anche: Abiti e accessori artigianali, in Borgo Stretto apre Antonia Nicoletti

Leggi anche: Un nuovo capitolo tra tradizione e innovazione Antonia Nicoletti rilancia la sua personal

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Abiti e accessori artigianali, in Borgo Stretto apre Antonia Nicoletti; Eleganza e artigianato in Borgo; Abiti e accessori artigianali, in Borgo Stretto apre Antonia Nicoletti; Antonia Nicoletti: la passione per la sartoria artigianale.

Un nuovo capitolo tra tradizione e innovazione Antonia Nicoletti rilancia la sua personal - Antonia Nicoletti è un’artista creativa e di grande talento, specializzata nel tailoring made, dove qualità e comfort sono i pilastri delle sue creazioni. lanazione.it

Il negozio di Antonia si amplia a dicembre. Una nuova sede - Il negozio ‘Antonia Nicoletti’ si prepara ad ampliarsi: da dicembre inaugurerà un’altra sede nei locali che finora ospitavano lo storico negozio di scarpe ‘Francesco Rossi’ in Borgo Stretto. lanazione.it

A Milano apre il nuovo negozio Satinine, progettato da Mara Bragagnolo: uno spazio che rilegge la tradizione profumiera e architettonica milanese attraverso il filtro della contemporaneità. Ispirata agli androni dei palazzi storici, Officina Satinine interpreta la s - facebook.com facebook