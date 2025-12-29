Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche

La regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 450.000 euro alle Ausl per sostenere l’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche. Questa misura mira a offrire un supporto concreto alle donne durante il percorso di cura, migliorando la loro qualità di vita. Il provvedimento si inserisce in un progetto più ampio di assistenza e attenzione alle esigenze delle persone affette da tumore.

La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha stanziato oltre 450mila euro da destinare alle Ausl per agevolare l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche. Il contributo arriva fino a 400 euro per ogni paziente che ha perso i capelli in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

