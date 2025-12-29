Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche
La regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 450.000 euro alle Ausl per sostenere l’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche. Questa misura mira a offrire un supporto concreto alle donne durante il percorso di cura, migliorando la loro qualità di vita. Il provvedimento si inserisce in un progetto più ampio di assistenza e attenzione alle esigenze delle persone affette da tumore.
La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha stanziato oltre 450mila euro da destinare alle Ausl per agevolare l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche. Il contributo arriva fino a 400 euro per ogni paziente che ha perso i capelli in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Al fianco di chi soffre: donati buoni acquisto per comprare parrucche per i pazienti oncologici
Leggi anche: Il ’trucco’ delle cure per l’anima. Cosmesi per pazienti oncologiche
Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche - Romagna ha stanziato oltre 450mila euro da destinare alle Ausl per agevolare l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche. bolognatoday.it
Nuovo Isee 2025: come cambiano casa e figli per i bonus Il calcolo Isee si rinnova: arrivano nuove scale di equivalenza per i figli e soglie più alte ... - facebook.com facebook
Inps, Nuovo Bonus Mamme: oltre 580 mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni di euro. Gabriele Fava: “Digitalizzazione e semplificazione per risposte rapide e affidabili alle lavoratrici” Dettagli rb.gy/9m0i7r x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.