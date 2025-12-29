Il Natale dei Carabinieri dieci denunce | anche i furti di cinque chili di rame e di un piccolo elettrodomestico

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Cesena hanno intensificato i controlli, denunciando dieci persone per vari reati. Tra le vicende segnalate ci sono anche furti di circa cinque chili di rame e di un piccolo elettrodomestico. L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata sulla prevenzione e sulla tutela della sicurezza pubblica, contribuendo a garantire un periodo più tranquillo per la comunità locale.

Durante le festività natalizie non è mancato il lavoro per i Carabinieri di Cesena che hanno denunciato dieci persone nel corso dei controlli. Non sono mancati, come sempre, gli ubriachi al volante, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, un altro invece ha.

