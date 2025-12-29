Il Napoli propone alla Lazio lo scambio Lucca-Castellanos

Il Napoli ha avanzato un’offerta di scambio con la Lazio, proponendo lo scambio tra Lucca e Castellanos. La trattativa è in fase preliminare e mira a rafforzare la rosa delle due squadre. La notizia, riportata da ForzAzzurri, evidenzia l’interesse delle società a definire un accordo che possa soddisfare entrambe le parti in vista della prossima stagione.

Possibile intreccio di mercato tra i partenopei e la squadra di mister Sarri. La dirigenza partenopea è al lavoro per provare a rinforzare la rosa. Napoli e Lazio avrebbero parlato di un possibile scambio di attaccanti, un prestito di Lorenzo Lucca e di Valentin Castellanos.

Pedullà: Castellanos in uscita, la Lazio dice no a Lucca e un giocatore viola - Il Napoli avrebbe proposto uno scambio con Lucca, ricevendo però una risposta negativa. msn.com

In caso di partenza di Castellanos la Lazio punta Lucca. A prescindere da Marusic - Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile, difficilissimo, scambio tra il Napoli e la Lazio che avrebbe portato in Campania Adam Marusic e a Formello Lorenzo Lucca: ora, nella prossima ses ... msn.com

