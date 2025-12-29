Il mondo sta cambiando a sfavore dell’Europa

Il panorama internazionale presenta sfide significative per l’Europa, che si trova a dover affrontare pressioni crescenti da parte di Russia e Stati Uniti. In un contesto di instabilità geopolitica, l’Unione europea si trova a dover ridefinire le proprie strategie per tutelare i propri interessi e garantire stabilità e sicurezza a livello continentale.

L’Unione europea oggi si ritrova in una posizione vulnerabile, stretta tra l’aggressività della Russia e l’ostilità degli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

