Il mondo sta cambiando a sfavore dell’Europa
Il panorama internazionale presenta sfide significative per l’Europa, che si trova a dover affrontare pressioni crescenti da parte di Russia e Stati Uniti. In un contesto di instabilità geopolitica, l’Unione europea si trova a dover ridefinire le proprie strategie per tutelare i propri interessi e garantire stabilità e sicurezza a livello continentale.
L'Unione europea oggi si ritrova in una posizione vulnerabile, stretta tra l'aggressività della Russia e l'ostilità degli Stati Uniti.
