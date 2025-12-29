Il mondo del lavoro visto dalla generazione Z

Il mondo del lavoro sta evolvendo, anche tra i giovani in Lettonia. La Generazione Z mostra nuove aspettative, privilegiando ruoli che abbiano un impatto sociale positivo e che consentano un equilibrio più stabile tra vita professionale e privata. Questi cambiamenti riflettono una maggiore attenzione ai valori personali e alla qualità della vita, contribuendo a ridefinire le priorità nel contesto professionale odierno.

