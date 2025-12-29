Il mondo del calcio è in lutto | l’allenatore è morto in un incidente in mare con i figli

Il mondo del calcio piange la perdita di un noto allenatore, morto in un incidente in mare durante una vacanza con la famiglia. L’imbarcazione è stata sommersa dalle onde, causando la tragica scomparsa dell’uomo, della moglie e dei quattro figli. Un evento che ha sconvolto sport e tifosi, lasciando un vuoto nel cuore di molti. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

L'imbarcazione che trasportava l'uomo, la moglie e i suoi quattro figli è stata sommersa dalle onde. Il cordoglio del mondo del calcio. Era in vacanza, con la moglie ed i figli, quando un drammatico incidente in mare ha portato alla distruzione del mezzo e alla sua scomparsa. Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei tecnici più conosciuti ed apprezzati. Alcune delle squadre che ha guidato l'hanno ricordato con dei comunicati in rete, nei quali si stringono accanto alla famiglia. La tragedia è avvenuta in Indonesia.

