Il miracolo di Edo il ragazzo che balbettava e che non riusciva a comunicare e che oggi lavora in Autogrill

Edoardo, oggi impiegato in Autogrill, ha superato un percorso di crescita personale. In passato, era un ragazzo timido e introverso, che incontrava difficoltà nel comunicare a causa del balbettio. La sua esperienza testimonia come, con impegno e determinazione, sia possibile affrontare e superare ostacoli che influenzano la vita quotidiana. La storia di Edoardo rappresenta un esempio di perseveranza e di trasformazione.

Quando Edoardo aveva varcato per la prima volta la soglia del ristorante era un ragazzo timido, introverso, che balbettava e faceva fatica a comunicare con le persone. Difficile pensare per lui un lavoro nel campo della ristorazione dove, non solo la comunicazione è fondamentale, ma la chiarezza.

