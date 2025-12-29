Il miracolo della cooperazione rafforzata
Il concetto di “miracolo” della cooperazione rafforzata si riferisce alla possibilità di Stati membri di collaborare più strettamente all’interno dell’Unione Europea, anche in presenza di differenze tra Paesi. Questa forma di collaborazione consente di sviluppare progetti comuni e promuovere integrazione senza dover coinvolgere l’intera unione. La decisione presa dal C... rappresenta un esempio di come l’unità tra stati possa rafforzare le politiche e le iniziative condivise, favorendo un progresso più efficace.
A voler interpretare le conseguenze strutturali della decisione presa dal C. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
