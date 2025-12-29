Il mio amico morto in Donbass. Il vescovo e il ricordo straziante del fotografo colpito dal mortaio.

Un ricordo toccante emerge dalla tragica realtà del Donbass, dove il fotografo Andy, catturando momenti di sofferenza e speranza, ha perso la vita a causa di un colpo di mortaio. Il vescovo e la famiglia ricordano con dolore il suo impegno nel testimoniare le storie di chi vive in situazioni di conflitto, mantenendo viva la memoria di chi, come lui, ha dedicato la propria vita a raccontare la verità.

"Andy era un cercatore di storie di vita". Laddove la vita è in bilico, sotto le bombe, o colpita a morte dall’odio e dall’orrore della guerra. Così in Ucraina, Libia, Kosovo. Il vescovo racconta l’amico e la sua "missione": dare voce alle persone, ascoltare il dolore e comunicarlo attraverso la sua macchina fotografica il lavoro di documentazione. Un lavoro senza sosta, sempre in trincea. Così è morto Andrea Rocchelli: aveva 30 anni nel 2014 quando è stato ucciso in Donbass. Viveva a Pavia, una moglie e un figlio piccolo. Stessa città di Migliavacca e stesso percorso negli scout: avviene così l’incontro con Andy, nelle mille attività dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

