Il ministro Giorgetti | Sullo stop all' aumento dell' età pensionabile vedremo nel 2026

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che nel 2026 si deciderà se mantenere o meno l’aumento dell’età pensionabile, richiesto dalla Lega. Prima di entrare in Aula per l’esame della manovra, Giorgetti ha sottolineato che la questione sarà valutata nel corso dell’anno prossimo, evidenziando la necessità di un approfondimento prima di eventuali modifiche.

«La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026». Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prima di entrare nell’Aula della Camera per l’esame della manovra, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della richiesta della Lega, attraverso un ordine del giorno, di sospendere l’aumento dell’età pensionabile previsto dalla manovra. Il ministro ha comunque. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Giorgetti: "Sullo stop all'aumento dell'età pensionabile vedremo nel 2026" Leggi anche: Pensioni 2026: chi evita davvero l’aumento dell’età pensionabile Leggi anche: Riforma Pensioni 2026: scatta l’aumento dell’età pensionabile che sale ancora Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il pasticcio sulle pensioni nella legge di Bilancio; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Manovra 2026, ecco tutte le ultime modifiche: stretta sulle pensioni anticipate, stop al cumulo con i fondi complementari. Nuove regole su TFR e previdenza integrativa per i neoassunti; Aumento età pensionabile: un mese in più dal 2027, blocco solo per chi fa lavori usuranti. Giorgetti, su stop aumento età pensionabile vedremo nel 2026 - Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prima di entrare nell'Aula della Camera per l'esame della manovra, ha risposto a ... msn.com

Pensioni, Giorgetti: «Stop aumento dell'età? Vedremo nel 2026» - «La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026». msn.com

Manovra, al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Giorgetti: "Pensioni? Vedremo nel 2026" - Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, a margine dei lavori della Camera dei Deputati sulla ... affaritaliani.it

Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti. L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. Domani il voto - facebook.com facebook

Il ministro Giorgetti celebra “l’impossibile”, le opposizioni criticano con cartelli in Aula; ora il testo passa alla Camera #Nazionale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.