Il Milan rompe il limite più scomodo | Verona battuto e passo da grande

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro l'Hellas Verona, con un risultato di 3-0. Questo successo rappresenta un passo avanti nella continuità di prestazioni, segnando un momento di maturità per la squadra. La partita conferma l'importanza di mantenere costanza e determinazione nel percorso stagionale, elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi di squadra.

Il Milan ha smesso di inciampare dove non può più permetterselo. Il 3-0 inflitto al Hellas Verona non è solo una vittoria netta, ma un passaggio di maturità che pesa nella lettura complessiva della stagione. A San Siro i rossoneri hanno fatto quello che una squadra che ambisce in alto deve fare: imporre il proprio livello, senza concessioni, senza cali di tensione, senza quella fragilità mentale che aveva segnato i mesi precedenti contro avversari di fascia medio-bassa. Il tabù che frenava la corsa. Fino a questo momento, il percorso del Milan era stato paradossale. Solido e affidabile negli scontri diretti, meno continuo nelle partite “da vincere e basta”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

