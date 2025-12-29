Il Milan dilaga contro il Verona e scopre una punta in più | Nkunku Mistero risolto?
Nel match tra Milan e Verona, il club rossonero ha ottenuto una vittoria convincente con un risultato di 3-0. La partita ha segnato il debut decisivo di Nkunku, autore di una doppietta, tra cui un rigore. L’attaccante francese, arrivato in estate per circa 42 milioni complessivi, ha finalmente mostrato il suo valore, risolvendo il mistero sulla sua presenza in squadra e sul suo impatto futuro.
Doppietta - il primo gol su calcio di rigore - di Christopher Nkunku in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro': finalmente si è sbloccato l'attaccante francese, giunto in rossonero in estate per 37 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
