Il messaggio di Confcommercio | Ecco perché il Turismo è il motore del vero Export

Il Turismo rappresenta un elemento chiave per l’economia italiana, contribuendo in modo significativo al nostro export. Nonostante alcune narrazioni negative, i dati evidenziano come il settore turistico favorisca lo sviluppo economico e la crescita delle imprese. Confcommercio sottolinea l’importanza di valorizzare questa risorsa, che, attraverso un approccio sostenibile, può continuare a essere un motore fondamentale per il nostro Paese.

Pisa, 29 dicembre 2025 - “Mentre una certa narrazione si ostina a dipingere la crescita del turismo come una malattia o una monocultura che soffoca le nostre città - arrivando a guardare con sospetto persino l’ascesa di imprenditori del settore ai vertici delle associazioni imprenditoriali - i dati economici ci raccontano una storia diametralmente opposta. Quella che alcuni definiscono con disprezzo monocultura è, in realtà, la piattaforma di esportazione più avanzata e resiliente della nostra economia globale". E' un invito a cambiare paradigma quello del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “È tempo di superare la vecchia dicotomia tra "manifattura virtuosa" e "servizi parassitari". 🔗 Leggi su Lanazione.it

