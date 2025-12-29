Il mercato di gennaio sarà cruciale per la corsa scudetto ma la Gazzetta non considera il Napoli

Il mercato di gennaio rappresenta un momento importante per le squadre in ottica scudetto. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli non viene incluso tra le squadre che potrebbero fare mosse decisive in questa finestra di mercato. La prossima apertura rappresenterà dunque un’occasione per altre formazioni di rafforzarsi e indirizzare il campionato in modo diverso.

Manca pochissimo all’apertura del mercato di gennaio, un mercato che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere cruciale per lo scudetto quest’anno. “E quest’anno in un torneo così equilibrato, soprattutto ad alta quota, chi si rinforzerà nel modo giusto potrebbe fare la differenza. Tra pochi giorni, venerdì 2, c’è la riapertura ufficiale (stop il 2 febbraio)ma diversi club, soprattutto di prima fascia, si stanno già muovendo”. Infatti proprio la classifica così corta in vetta potrebbe essere influenzata da eventuali colpi di gennaio. “Insomma, l’inizio di sessione fa ben sperare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

