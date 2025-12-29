L’aeroporto Marconi di Bologna ha raggiunto quota 11 milioni di passeggeri nel 2025, confermando la crescita costante del traffico aereo. Questo risultato testimonia l’importanza dello scalo come punto di collegamento e mobilità per la regione. La soddisfazione dei passeggeri rappresenta un riconoscimento per gli sforzi di miglioramento e qualità dei servizi offerti. Il dato evidenzia l’importanza strategica dell’aeroporto nel panorama nazionale.

Bologna, 29 dicembre 2025 - Undici milioni di passeggeri in un anno. L'aeroporto Marconi batte sè stesso e registra il proprio nuovo record di presenze nello scalo cittadino. Per festeggiare questo traguardo, agli arrivi, questa mattina Aeroporto di Bologna ha premiato il fortunato "undicimillionesimo" passeggero. A celebrare Agatino Puglisi e Alessandra Garufi, residenti a Modena e in arrivo da Catania, sono l'amministratore delegato di AdB Nazareno Ventola e il direttore business aviation di AdB Antonello Bonolis, alla presenza dei rappresentati degli Enti di Stato e Aeroportuali. "È stata una bella sorpresa, non ce l'aspettavamo", hanno detto i premiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Marconi arriva a 11 milioni di presenze: premiati i passeggeri dei record. Ecco come

Leggi anche: Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto

Leggi anche: Marche, cresce il turismo con oltre 11 milioni di presenze

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diocesi, le sfide della ricostruzione: In corso cantieri per 11 milioni, stallo per la chiesa delle Vergini; Chiese maceratesi, sprint della ricostruzione. «Ci sono progetti per 11 milioni». Il vescovo Marconi illustra le opere; Giubileo, chiusura il 28 dicembre a Macerata. Mons. Marconi: “Consolidare la mentalità sinodale”.

Diocesi, le sfide della ricostruzione: "In corso cantieri per 11 milioni, stallo per la chiesa delle Vergini" - Contatto con la comunità, ricostruzione post sisma e attività nell’anno del Giubileo della speranza, ormai al termine: questi i temi della conferenza stampa di fine anno affrontati ieri dal vescovo Na ... msn.com