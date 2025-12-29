Il Marconi arriva a 11 milioni di presenze | premiati i passeggeri dei record Ecco come
L’aeroporto Marconi di Bologna ha raggiunto quota 11 milioni di passeggeri nel 2025, confermando la crescita costante del traffico aereo. Questo risultato testimonia l’importanza dello scalo come punto di collegamento e mobilità per la regione. La soddisfazione dei passeggeri rappresenta un riconoscimento per gli sforzi di miglioramento e qualità dei servizi offerti. Il dato evidenzia l’importanza strategica dell’aeroporto nel panorama nazionale.
Bologna, 29 dicembre 2025 - Undici milioni di passeggeri in un anno. L'aeroporto Marconi batte sè stesso e registra il proprio nuovo record di presenze nello scalo cittadino. Per festeggiare questo traguardo, agli arrivi, questa mattina Aeroporto di Bologna ha premiato il fortunato "undicimillionesimo" passeggero. A celebrare Agatino Puglisi e Alessandra Garufi, residenti a Modena e in arrivo da Catania, sono l'amministratore delegato di AdB Nazareno Ventola e il direttore business aviation di AdB Antonello Bonolis, alla presenza dei rappresentati degli Enti di Stato e Aeroportuali. "È stata una bella sorpresa, non ce l'aspettavamo", hanno detto i premiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
