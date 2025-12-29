Il Manzoni segreto | salotti passioni curiosità e amicizie milanesi
Il Manzoni segreto offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana dello scrittore milanese, tra salotti, passioni, curiosità e amicizie. Un percorso che permette di scoprire aspetti meno noti e più umani di Alessandro Manzoni, al di fuori delle aule scolastiche e delle sue opere più celebri. Un’occasione per avvicinarsi alla figura dello scrittore in modo autentico e rispettoso, approfondendo il suo legame con la città e la società milanese.
Un percorso dedicato al Manzoni più umano e quotidiano, lontano dai banchi di scuola e dalle pagine dei Promessi Sposi. Un itinerario tra i luoghi che hanno segnato la sua vita milanese, dove il grande autore si muoveva tra affetti, passioni, amicizie e curiosità.Scopriremo i suoi caffè preferiti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: I 105 anni di Renato: "Il segreto? Buona tavola e seguire le passioni"
Leggi anche: Umberto Galimberti: «È opinione diffusa che i vecchi abbiamo raggiunto la pace dei sensi, non è vero: hanno perso la funzionalità sessuale, ma non la curiosità e il ricordo delle passioni»
A Natale siamo tutti più buoni, però svelarvi il segreto della nostra salsa Cogo ci sembrava un po troppo Buon Natale a tutti Via, Lungomare Bianchi, 20/22 Cogoleto GE 349 3329653 Video by @filippo_carbone_ #segreto #salsa #natale #buonnat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.