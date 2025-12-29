Il livello più discutibile La critica di Selvaggia Lucarelli sui fatti di Garlasco in tv

Selvaggia Lucarelli ha commentato nuovamente il caso di Garlasco, uno dei fatti di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. La sua analisi si concentra su alcuni aspetti considerati più controversi, sollevando riflessioni sulle modalità di trattare temi delicati in televisione. Questo intervento si inserisce nel quadro di un dibattito pubblico che continua a interrogarsi sulla gestione e la percezione di eventi giudiziari complessi.

Selvaggia Lucarelli è tornata a far sentire la sua voce su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, riaccendendo il dibattito attorno al delitto di Garlasco. Archiviate le vacanze natalizie, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha ripreso la sua attività sui social, scegliendo di commentare in modo diretto e senza filtri quanto andato in onda su La7 nell’ultima puntata di Ignoto X, programma condotto da Giuseppe Rinaldi. Da tempo Lucarelli manifesta insofferenza verso quella che considera una narrazione distorta e ripetitiva dell’omicidio di Chiara Poggi, un racconto che a suo dire continua a monopolizzare l’attenzione mediatica senza aggiungere elementi realmente utili alla comprensione dei fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

