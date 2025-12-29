In Sicilia, il mercato del lavoro presenta sfide significative, con molte professioni ancora poco accessibili e una percentuale elevata di disoccupazione. A Agrigento, individuare le specializzazioni più richieste può fare la differenza per chi cerca un impiego stabile. Comprendere le professioni introvabili e le competenze più richieste rappresenta un passo importante per chi desidera inserirsi con successo nel mondo del lavoro locale.

C'era una volta la forza lavoro. Tra le amare verità di una ricerca dell'Ufficio Studi della Cgia, che ha stilato una mappa dei lavoratori più felici (e in Sicilia non sono tanti), c'è un dato che forse più di tutti fotografa il concetto di occupazione nell'Isola: il 32,6% dei siciliani non solo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il lavoro c'è, ma chi lo fa no: le professioni introvabili, in cosa specializzarsi per essere assunti ad Agrigento

Leggi anche: Inclusione e lavoro, anche ad Agrigento le iniziative di Sviluppo lavoro Italia per la giornata delle persone con disabilità

Leggi anche: Fa l'esame della patente, lo passa, ma non è chi dice di essere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell' auto dei Carabinieri | C' è assembramento pastori a Betlemme.

Lavoro: a Caivano fa tappa la campagna "C'è posto per te!" - Incrociare domanda e offerta: è lo scopo della campagna nazionale itinerante di Sviluppo Lavoro Italia denominata "C'è Posto per te! ansa.it

Il mercato del lavoro europeo sta cambiando rapidamente. Alcune figure sono sempre più difficili da trovare, con posti vacanti in forte crescita. Ecco le professioni più richieste dalle aziende. #valorispa #agenziaperillavoro - facebook.com facebook