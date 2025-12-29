Il Guardiolismo è finito e ora il mondo della tattica aspetta la prossima rivoluzione Guardian

Il Guardiolismo, il modello di gioco associato all’approccio di Pep Guardiola, si avvia a concludersi. Ora, il mondo della tattica calcistica si prepara a esplorare nuove idee e strategie. Come sottolineato da Jonathan Wilson sul Guardian, questo rappresenta un momento di attesa e riflessione per gli appassionati e gli esperti del settore, in attesa di scoprire quale sarà la prossima evoluzione nel panorama tattico del calcio.

Almeno per i feticisti del genere “questo è un periodo affascinante per la tattica”, scrive Jonathan Wilson sul Guardian. Perché “ la convinzione monolitica del guardiolismo si è frantumata e nessuno sa con certezza cosa succederà. È un po’ come il calcio inglese dopo la sconfitta contro l’Ungheria nel 1953. I vecchi metodi sono finiti e al loro posto è arrivata un’epoca di sperimentazioni e contro-sperimentazioni su piccola scala da cui, alla fine, verrà sintetizzata la nuova era”. Un’era fatta di ritorno al lancio lungo, di marcatura a uomo, di lento abbandono della dolorosa costruzione dal basso a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

