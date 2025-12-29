Il governo approva il decreto per le armi all'Ucraina | com'è andata a finire la protesta della Lega

Il governo italiano ha approvato il decreto che conferma il sostegno militare all'Ucraina per un altro anno, dopo un lungo percorso di trattative. La decisione è arrivata al termine di settimane di discussioni interne, in risposta alle esigenze di supporto internazionale e alle dinamiche politiche del paese. La notizia ha suscitato diverse reazioni, tra cui la protesta della Lega, che ha espresso le proprie posizioni in merito.

Alla fine, dopo settimane di trattative interne, il governo Meloni ha dato il via libera al decreto che rinnova per un anno il sostegno militare - e non solo - all'Ucraina. Su insistenza della Lega, ci sono dei cambiamenti. La parola "militari" è rimasta sia nel titolo che nel testo, ma si dice che bisogna dare "priorità" agli aiuti "logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi".

Il governo approva l'invio di nuove armi a Kiev - La Lega cerca di far sparire la parola 'militari' nel titolo del decreto ... msn.com

Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico - La Lega è riuscita a far togliere i riferimenti all'ambito militare nel titolo, ma la sostanza è rimasta la stessa ... ilpost.it

