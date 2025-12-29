il giudice del lavoro ordina il reintegro del cassiere pam licenziato per non aver superato il test del carrello

Il giudice del lavoro ha ordinato il reintegro di Fabio Giomi, cassiere di 62 anni presso il supermercato Pam di Siena, licenziato dopo non aver superato il test del carrello. La decisione si basa sulla valutazione che il licenziamento non fosse giustificato e che il rapporto di lavoro debba essere mantenuto. La sentenza evidenzia l'importanza di procedure corrette e di un'adeguata valutazione delle condizioni dei dipendenti.

Il giudice del lavoro ha stabilito che va reintegrato sul posto di lavoro Fabio Giomi, 62 anni, cassiere del supermercato Pam di Siena, che era stato licenziato dopo aver “fallito” il cosiddetto test del carrello. Non si era accorto che un ispettore aziendale fingendosi cliente aveva nascosto tra la merce acquistata dei prodotti di profumeria e alcune buste di salmone. Di lì la contestazione di una presunta grave inadempienza che avrebbe provocato un danno all’azienda, giustificando il licenziamento immediato. Non è stato l’unico caso. E la decisione ha scatenato le proteste dei lavoratori e e polemiche contro la catena sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

