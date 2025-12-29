Il Gemelli insignito del diploma europeo per la chirurgia della mano

Il Policlinico Gemelli di Roma ha ricevuto il diploma europeo per la chirurgia della mano, riconoscimento che attesta l’eccellenza delle competenze della UOC di Ortopedia e Chirurgia della mano, diretta dal professor Lorenzo Rocchi. Questo premio, conferito dalla Federazione delle Società di settore, sottolinea l’alto livello di professionalità e attenzione al paziente che caratterizzano l’attività presso il centro.

