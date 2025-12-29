Il gatto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale | Ho visto la coda dall’oblò

Un episodio insolito ricorda come un lavaggio in lavatrice possa mettere a rischio la vita di un animale domestico. Dopo un caricamento frettoloso, un gatto è stato trovato vivo grazie all’osservazione della sua coda dall’oblò. Questo incidente evidenzia l’importanza di controllare attentamente gli elettrodomestici prima di utilizzarli, specialmente durante le festività, per garantire la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.

Un lavatrice caricata in fretta e furia poteva costare la vita a un gatto, proprio nel giorno di Natale. Una vicenda che, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine. Protagonisti della storia una donna di Induno Olona - comune della provincia di Varese - e Anacleto, il suo micio inseparabile.Il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il gatto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale: “Ho visto la coda dall’oblò” Leggi anche: Il gatto Anacleto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale: “Ho visto la coda dall’oblò” Leggi anche: Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salva Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il gatto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale: Ho visto la coda dall’oblò; Gatto in lavatrice, la padrona ferma il lavaggio e lo salva: il “miracolo di Natale” di Anacleto; “Ho visto una coda nell’oblò”: gatto finisce nella lavatrice durante la Vigilia. Salvato dopo una notte critica; Miracolo di Natale: il gatto Anacleto finisce in lavatrice e sopravvive. Varese, gatto resta intrappolato nella lavatrice e sopravvive a un lavaggio in lavatrice: "Ho visto la coda dall’oblò" - Storia incredibile in Induno Olona: il gatto Anacleto finisce per errore nella lavatrice in funzione la Vigilia di Natale e riesce a sopravvivere dopo ore di cure. msn.com

Il gatto Anacleto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale: "Ho visto la coda dall’oblò" - Il gatto Anacleto è finito per sbaglio nella lavatrice in funzione la Vigilia di Natale ma è miracolosamente riuscito a sopravvivere. msn.com

Gatto in lavatrice, la padrona se ne accorge dopo un lavaggio: «Ho visto la coda di Anacleto nell'oblò». Salvo grazie al veterinario - Era la Vigilia di Natale e i ritmi in casa erano frenetici a causa degli ultimi preparativi prima del cenone. ilmattino.it

Miracolo di Natale: il gatto Anacleto finisce in lavatrice e sopravvive. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.