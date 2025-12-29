Il film di Sleeping Dogs sarà diretto da Timo Tjahjanto, noto per Io sono nessuno 2. L’adattamento cinematografico dell’action sandbox ambientato a Hong Kong promette di portare sul grande schermo una storia apprezzata dai fan, ma mai sfruttata pienamente nel settore commerciale. Con la conferma di Simu Liu nel cast, la scelta del regista rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questo progetto.

Sleeping Dogs torna a far parlare di sé, questa volta lontano dai controller. L’action sandbox ambientato a Hong Kong, amato dal pubblico ma mai diventato un vero successo commerciale, avrà finalmente un adattamento cinematografico e dopo la conferma del coinvolgimento di Simu Liu, arriva ora un tassello decisivo: la scelta del regista. Alla guida del film ci sarà Timo Tjahjanto, nome di spicco del cinema action contemporaneo, un’accoppiata che promette un tono intenso, fisico e fedele allo spirito del gioco. Nonostante non sia mai diventato un best seller per Square Enix, Sleeping Dogs ha lasciato un segno profondo grazie alla sua identità unica: combattimenti corpo a corpo brutali, sparatorie spettacolari e una narrazione ispirata al cinema crime di Hong Kong. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il film di Sleeping Dogs sarà diretto da Timo Tjahjanto, regista di Io sono nessuno 2

Leggi anche: Regista e cast del film 'Io sono Rosa Ricci' ospite in sala a Bari

Leggi anche: Brad Pitt, il regista Andrew Dominik: “Senza di lui non avrei più diretto film”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il film di Sleeping Dogs sarà diretto dal regista di Io sono nessuno 2 - Il film di Sleeping Dogs prende forma: Simu Liu ha svelato che la pellicola sarà diretta da Timo Tjahjanto, il regista Io sono nessuno 2. multiplayer.it

Sleeping Dogs, Simu Liu vuole realizzare un film tratto dall'omonimo videogioco - Simu Liu ha animato il web durante il fine settimana: l'attore ha intenzione di realizzare un film estrapolato dall'omonimo videogioco di Sleeping Dogs. comingsoon.it

Sleeping Dogs: la star di Shang-Chi della Marvel a lavoro sul film tratto dal videogame - Il famoso videogame Sleeping Dogs potrebbe presto diventare un film per il cinema con Simu Liu, star di Barbie e del cinecomic Marvel Studios Shang- cinema.everyeye.it

Buon compleanno ELISA Voce unica, canzoni sempre top! Lo sapevi che: Elisa vinse il Festival di Sanremo 1997 nella categoria Nuove Proposte con “Sleeping in Your Hand”, cantata interamente in inglese, una scelta molto insolita per l’epoca. Fin dagl - facebook.com facebook