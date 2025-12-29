Il Dna artigiano si risveglia | dopo l’addio di Mori Bilenchi raccoglie il testimone in centro a Tavarnelle

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tavarnelle, il laboratorio di meccanica di precisione riprende vita con Bilenchi alla guida, dopo l’addio di Mori. Un ritorno alle radici artigianali, dove l’attenzione ai dettagli e la cura del lavoro sono valori fondamentali. In un contesto che privilegia qualità e tradizione, questa ripresa rappresenta un segno di continuità e passione nel settore.

TAVARNELLE – In un mondo che corre veloce, c’è chi sceglie di prendersi cura di ogni secondo. A Tavarnelle torna a battere il cuore della meccanica di precisione. In via Roma, l’antica Strada Regia Romana, ha aperto i battenti una nuova bottega che profuma di storia e pazienza. L’arte dell’orologiaio sembrava destinata all’oblio, schiacciata dal digitale. Invece, nel borgo chiantigiano, questa professione ritrova la sua casa. Il protagonista è Mario Bilenchi, artigiano specializzato nel restauro di pezzi pregiati. Il suo atelier non è un semplice negozio, ma un laboratorio di ingegneria emotiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

