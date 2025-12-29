Il Dna artigiano si risveglia | dopo l’addio di Mori Bilenchi raccoglie il testimone in centro a Tavarnelle

A Tavarnelle, il laboratorio di meccanica di precisione riprende vita con Bilenchi alla guida, dopo l’addio di Mori. Un ritorno alle radici artigianali, dove l’attenzione ai dettagli e la cura del lavoro sono valori fondamentali. In un contesto che privilegia qualità e tradizione, questa ripresa rappresenta un segno di continuità e passione nel settore.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.