Il Firenze Ovest conclude il girone d’andata del campionato di Promozione con 14 punti in 15 gare, affrontando un momento di cambiamenti. Il direttore sportivo Marafioti sottolinea l'importanza dei recuperi di Ammannati e Amerighi per rafforzare l’anima battagliera della squadra. Ora, con i rientri chiave, la società si prepara alle sfide di metà stagione, sperando di migliorare la posizione in classifica e di consolidare il progetto sportivo.

Il Firenze Ovest chiude il girone d’andata del campionato di Promozione, girone A, con 14 punti in 15 partite. Ma dietro questa apparente fotocopia si muovono dinamiche molto diverse. Rispetto alla scorsa stagione, la compagine della famiglia Colzi ha incassato 7 ko, uno in meno contro le 9 di un anno fa, e ha imparato l’arte del dividersi la posta, come testimoniano i 5 pareggi. Tuttavia, è innegabile che quella "solidità granitica" che rendeva il campo dei rossoblù un fortino ostico e quasi impossibile per chiunque, oggi sembra un ricordo sbiadito. La critica tecnica però, deve fare i conti con la realtà medica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il direttore sportivo Marafioti: "I recuperi di Ammannati e Amerighi saranno fondamentali per ritrovare l'anima battagliera». Firenze Ovest al bivio: "Adesso i rientri pesanti»

