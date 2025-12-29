In un suo recente chiarimento, Fratoianni ha precisato di non avere rapporti di amicizia con Hannoun, sottolineando di averlo incontrato solo una volta in un contesto pubblico. La sua dichiarazione arriva in risposta a polemiche riguardanti le posizioni del politico e le sue relazioni con figure legate alla questione palestinese. La vicenda evidenzia l’importanza di distinguere tra incontri pubblici e rapporti personali nel contesto politico.

"Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone". Lo dice Nicola Fratoianni. Era il 2022, alla Camera. La conferenza, pare, l'avesse organizzata proprio Avs. "Può anche essere, la verità è che non me ne ricordo", spiega Fratoianni. "Partecipo a centinaia di conferenze stampa, incontro migliaia di persone. Quel che è certo è che non ho mai avuto alcun rapporto con lui". "Sulle idee di questo signore ho sempre espresso un punto di vista chiaro: chi mostra indulgenza sul 7 ottobre è lontanissimo dalla mia cultura politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il dietrofront di Fratoianni: "Hannoun non è mio amico. Tradisce i palestinesi"

Leggi anche: Mo: Fratoianni, 'Hannoun non è mio amico, gente come lui tradisce palestinesi'

Leggi anche: Fratoianni su Hannoun: «Non è mio amico. La gente come lui tradisce i palestinesi»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maggioranza costretta al dietrofront sulla riapertura dei termini , la norma era del 2003: l'emendamento diventa un ordine del giorno. x.com