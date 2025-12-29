Il derby è tutto di Jesi Fabriano agli inferi

Nel derby tra Jesi e Fabriano, la squadra di casa si impone con un punteggio di 85-65. La partita ha evidenziato la solidità di Jesi, con prestazioni significative di Piccone e Arrigoni. Un incontro che ha mostrato l’equilibrio tra le forze in campo, con Jesi che ha mantenuto il controllo lungo tutto l’incontro, consolidando la propria posizione in campionato.

JESI 85 FABRIANO 65 GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 12, Tamiozzo, Piccone 21, Bruno 3, Maglietti 8, Arrigoni 14, Palsson 10, Buscarini ne, Egbende ne, Nicoli 8, Del Sole, Toniato 9. All. Marcello Ghizzinardi. RISTOPRO FABRIANO: Romondia 3, Dri 14, Beyrne, Vavoli 4, Beltrami 2, Silke Zunda 11, Ponziani 6, Abega 17, Wojciechowksi 8, Redini ne, Chiucchi ne, Marani ne. All. Luciano Nunzi. Arbitri: Marzo (Le), Marcelli (Rm), Formica (Rm). Parziali: 17- 8, 43-36, 70-48. JESI Niente di nuovo sotto le volte del Palatricoli: nel pieno ripetto dei pronostici della vigilia la General Contractor impartisce una severa lezione a una Ristopro alla disperata ricerca di certezze, di identità e soprattutto di punti per una salvezza sicuramente perseguibile quanto complicata alla luce delle difficoltà di vario genere emerse ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il derby è tutto di Jesi, Fabriano agli inferi Leggi anche: Jesi mette il turbo. Fabriano crolla Leggi anche: Jesi e Fabriano in campo. E’ il momento del riscatto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. B Interregionale, il derby è inedito. La Goldengas ospita la Pallacanestro Jesi - Settima giornata di serie B Interregionale girone D con attenzione tutta sull’unico derby della provincia di Ancona della stagione, quello tra la Goldengas Senigallia e la Pallacanestro Jesi. ilrestodelcarlino.it Qui Jesi. Con Faenza pensando al derby di Natale - e guardare dritto al futuro prossimo, al ... ilrestodelcarlino.it

