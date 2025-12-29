Il Decreto Armi è ora all'esame del Consiglio dei Ministri, includendo anche misure di sostegno ai civili. La discussione su questo provvedimento riflette l'importanza di affrontare questioni di sicurezza e assistenza in un contesto complesso. La situazione internazionale, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni, evidenzia la difficoltà di trovare soluzioni rapide e definitive ai conflitti in corso.

ROMA Almeno una cosa, il presidente americano Donald Trump sembra averla compresa: porre fine alla guerra in Ucraina non è affatto semplice. Occorre negoziare senza sosta, cogliendo ogni minimo spiraglio di speranza. Anche per questo, probabilmente, il clima di ieri a Mar-a-Lago era particolarmente disteso. Il presidente ha elogiato entrambi i contendenti: ha definito Putin e Zelensky "seri" e "pronti per la pace", ma ha anche ammesso che, o si raggiungerà un accordo a breve, oppure i negoziati "potrebbero durare ancora a lungo", augurandosi però che "si concludano il più tardi possibile". Sorridente e fiducioso, Trump ha accolto per la prima volta Volodymyr Zelensky nella sua residenza in Florida, nel settimo incontro tra i due leader in meno di un anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

