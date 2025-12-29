Il Cremlino gela Kiev | Pace vicina ma l’Ucraina deve ritirarsi dal Donbass

Il Cremlino ha dichiarato che la pace con Kiev potrebbe essere raggiunta a breve, ma ha sottolineato che l’Ucraina deve ritirarsi dal Donbass. Secondo le autorità russe, questa condizione è essenziale per avviare una soluzione diplomatica duratura e mettere fine al conflitto. La posizione di Mosca evidenzia ancora una volta l’importanza di un passo concreto da parte di Kiev per poter avvicinare una risoluzione pacifica della crisi.

L’intesa sulla pace è più vicina anche per Mosca. Ma la fine della guerra in Ucraina, secondo il Cremlino, deve necessariamente passare per il ritiro delle forze di Kiev dal Donbass. Come a dire che la pace si può fare ma solo alle condizioni di Vladimir Putin, ovvero la conquista completa del Donbass, attualmente non tutta occupata militarmente dalle truppe russe. Inoltre, dall’altra parte, anche l’Ucraina non sembra intenzionata a cedere né sul Donbass né sulle garanzie di sicurezza che, per Volodymyr Zelensky, necessiterebbero della presenza di truppe straniere nel territorio ucraino. Insomma, dopo l’incontro tra Trump e Zelensky di passi avanti concreti ce ne sono pochi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Cremlino gela Kiev: “Pace vicina, ma l’Ucraina deve ritirarsi dal Donbass” Leggi anche: Ucraina, il Cremlino ottimista ma con pugno duro: “Più vicini alla pace ma Kiev deve ritirarsi dal Donbass” Leggi anche: Mosca: «Più vicini alla pace, ma Kyiv deve ritirarsi dal Donbass» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ucraina-Russia, proseguono colloqui a Miami ma il Cremlino gela Zelensky: ultime news oggi; La Ue dà il via libera a Macron: “Bene parlare con il Cremlino”; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave; Ucraina, domenica Zelensky in Florida da Trump che però lo gela: Senza il mio consenso non c'è nessun piano di pace. Mosca: pace con ritiro Kiev dal Donbass - Lo ha dichiarato il Cremlino, dicendosi d'accordo con Trump sul fatto che la pace sia vicina. rainews.it

