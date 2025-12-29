Il coro Alio Modo Canticum torna in scena con un omaggio ai canti natalizi
Il coro Alio Modo Canticum di Cesena torna a esibirsi con un concerto dedicato ai canti natalizi. Venerdì 2 gennaio 2026 alle 21 presso la chiesa di S. Cristoforo, il coro, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti, offrirà un omaggio alle melodie tradizionali del periodo natalizio, proseguendo la consueta programmazione di eventi musicali in città.
Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21, alla chiesa parrocchiale di S. Cristoforo di Cesena si terrà il tradizionale concerto di Natale, proposto dal coro Alio Modo Canticum di Cesena, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti. Per l'occasione verranno presentati brani della ricca tradizione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
