Il Consiglio comunale gira a vuoto | Maggioranza assente siamo al culmine dell' irresponsabilità
A pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre, il Consiglio comunale di quest’anno si trova in una situazione di stallo, con l’assenza della maggioranza e il rischio di non approvare le delibere in tempo. La situazione evidenzia una fase di stallo e responsabilità mancata, che potrebbe avere ripercussioni sulle scelte fondamentali per la città. Un momento di riflessione sulla gestione e sul ruolo delle istituzioni locali in un periodo cruciale.
Il 2025 volge al termine e il Consiglio comunale gira a vuoto, malgrado una serie di delibere da approvare entro il 31 dicembre. La maggioranza, a ranghi ridotti, non è riuscita a garantire il numero legale per aprire i lavori del Consiglio comunale. Rinviata a domani la seduta e con essa atti da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
