Il Comune di Cepagatti approva progetto da 300mila euro per il potenziamento della videosorveglianza

Il Comune di Cepagatti ha approvato un progetto da 300.000 euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. La misura, interamente finanziata con risorse comunali, mira a migliorare la sicurezza urbana e a rafforzare il monitoraggio su gran parte del territorio. L’intervento, approvato dalla giunta il 23 dicembre, rappresenta un passo importante per la tutela dei cittadini e la prevenzione delle criticità.

Il Comune di Cepagatti investe 300mila euro per la sicurezza urbana.Lo scorso 23 dicembre la giunta comunale ha approvato un progetto strategico da 300mila euro, interamente finanziato con risorse comunali, per il potenziamento della videosorveglianza su quasi tutto il territorio di Cepagatti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Comune di Cepagatti approva progetto da 300mila euro per il potenziamento della videosorveglianza Leggi anche: Videosorveglianza a Latina, il Comune: “Sistema in funzione e in fase di potenziamento” Leggi anche: Videosorveglianza nei parchi di Bergamo: dal Ministero dell’Interno 100mila euro per il progetto del Comune Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. : Si chiude con un bilancio di forte impatto l’attività dei Carabinieri sul fronte della sicurezza stradale nel territorio del Comune di Cepagatti. Nel corso del 2025, la Stazione Carabinieri locale ha intensi - facebook.com facebook

