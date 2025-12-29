Il complotto dei microaghi nei tamponi Covid

Il tema dei microaghi nei tamponi Covid è spesso oggetto di discussioni e speculazioni online. Figura nota nel settore delle teorie alternative, Rosario Marcianò, condannato in via definitiva, continua a proporre nuove ipotesi che alimentano il dibattito. È importante analizzare con attenzione tali affermazioni, distinguendo i fatti verificabili dalle teorie non supportate da evidenze scientifiche.

Il noto teorico delle Scie chimiche, nonché condannato in via definitiva Rosario Marcianò, non smette di proporci nuovi complotti. Riscontriamo per esempio un recente post Facebook in merito a presunti «microaghi nel naso brevettati per entrare nel tuo cervello». Segue domanda retorica: «cosa c'è davvero nei tuoi tamponi?» La spiegazione si troverebbe nella clip diffusa dal "ricercatore indipendente", la quale si baserebbe a sua volta su un «brevetto statunitense registrato: US20130085472A1 ». Dalla narrazione si deduce, che quei test molecolari eseguiti per verificare la presenza molecolare del nuovo Coronavirus nelle alte vie respiratorie, non sarebbero dei veri tamponi.

