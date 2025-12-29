Il Collegio la nuova edizione ambientata negli anni Novanta | tutte le novità e new entry

La nuova edizione de Il Collegio, ambientata negli anni Novantanta, porta con sé diverse novità e nuovi protagonisti. Questa stagione si propone di riproporre le atmosfere e le sfide del passato, offrendo uno sguardo autentico sulla vita scolastica di quegli anni. Ecco cosa aspettarsi, tra aggiornamenti e novità, per un’esperienza fedele al contesto storico e alle aspettative dei fan.

Torna in televisione la nuova stagione del reality show Il Collegio, cosa dobbiamo aspettarci: tutte le novità. La nona stagione de Il Collegio arriva in prima serata su Rai 2 dopo il successo su RaiPlay: l’hanno infatti già definita l’edizione dei record, perché è stata seguita da 16,6 milioni di utenti, un dato davvero eccezionale per il servizio in streaming offerto dalla Rai. Ambientata negli anni Novanta, la trasmissione si svolge al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso e segue 18 studenti alle prese con regole severe, musicassette e grandi eventi storici dell’epoca. (foto Ansa) – CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il Collegio, la nuova edizione ambientata negli anni Novanta: tutte le novità e new entry Leggi anche: Il Collegio 9, la nuova edizione (dopo il successone su Raiplay) va in onda su Rai2: Andrea Maggi catapultato negli anni '90 Leggi anche: Scoperte Inaspettate nella Nuova Edizione di Amici 25: Tutte le Novità! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Collegio 9, la nuova edizione (dopo il successone su Raiplay) va in onda su Rai2: Andrea Maggi catapultato negli anni '90. Il Collegio 9, su Rai 2 la nuova edizione del docu-reality. Quest'anno è ambientata nel 1990 - reality che quest'anno è ambientato nel 1990: l'elenco di professori, studenti e ospiti. msn.com

Il Collegio 9 stasera su Rai 2: alunni, il ritorno di due professori e da quante puntate è composto - Debutta in chiaro su Rai 2 Il Collegio 9: una nuova classe di studenti affronta la scuola del 1990 tra disciplina, cassette, walkman e professori pronti a metterli alla prova. movieplayer.it

Il Collegio 9, al via la nuova edizione su Rai2: quando in tv e novità - Il Collegio 9, al via la nuova edizione su Rai2: quando in tv e novità del docu reality che vede nel cast tre nuove professoresse. superguidatv.it

