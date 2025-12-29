Stasera su Rai 2 torna Il Collegio 9, il docureality che ripropone l’esperienza scolastica del 1990. La nuova classe di alunni si confronta con le norme dell’epoca, accompagnata dal ritorno di due insegnanti storici. La stagione, composta da diverse puntate, offre uno sguardo autentico sulla vita scolastica di quegli anni, tra disciplina e tecnologia dell’epoca come cassette e walkman.

Debutta in chiaro su Rai 2 Il Collegio 9: una nuova classe di studenti affronta la scuola del 1990 tra disciplina, cassette, walkman e professori pronti a metterli alla prova. Questa sera, lunedì 29 dicembre, debutta in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20 la nona stagione de Il Collegio, il docu-reality di Rai Cultura già disponibile da diverse settimane in streaming su RaiPlay. L'edizione 2025 è ambientata nel 1990, un anno simbolo di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: niente smartphone, niente social né iPod, ma walkman, cassette musicali e cuffie con il filo. Un ritorno a un'epoca analogica che mette alla prova una nuova classe di studenti alle prese con metodi educativi del passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Collegio 9 stasera su Rai 2: alunni, il ritorno di due professori e da quante puntate è composto

Leggi anche: Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione

Leggi anche: Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Collegio 9 alla conquista di Rai 2: le novità della stagione dei record, in chiaro da oggi; Il collegio 9: le anticipazioni della nuova stagione, i professori e le novità; Il Collegio 9, la nuova edizione (dopo il successone su Raiplay) va in onda su Rai2: Andrea Maggi catapultato negli anni '90; Il Collegio 9, il reality sbarca in chiaro: chi sono gli studenti del 1990 e i nuovi prof.

Il Collegio 9 stasera in tv lunedì 29 dicembre su Rai 2: tutte le novità della nuova stagione - reality si troverà catapultato nel 1990, l'anno del crollo definitivo del blocco sovietico, d ... corrieredellumbria.it