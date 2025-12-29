Il collegio 9 nel cast anche una studentessa brianzola | ecco chi è

Il Collegio 9 torna su Rai 2 a partire dal 29 dicembre, con un cast di 18 protagonisti provenienti da diverse regioni italiane. Tra loro anche una studentessa brianzola, che si inserisce in un contesto di realtà e confronto. La trasmissione, già disponibile su RaiPlay, offre uno sguardo sulle esperienze degli studenti in un ambiente che combina tradizione e modernità, accompagnato dalla narrazione di Pierluigi.

Ci sarà anche una studentessa brianzola nel cast del Collegio 9, il docu-reality che andrà in onda su Rai 2 in prima serata a partire da stasera, 29 dicembre – già disponibile su RaiPlay - e che coinvolge 18 protagonisti provenienti da tutta Italia, raccontati dalla voce fuori campo di Pierluigi.

Il collegio 9, il cast completo: chi sono gli studenti - I volti, le origini e le storie degli alunni che popolano la nuova edizione del docu- today.it

Il Collegio 9, su Rai 2 la nuova edizione del docu-reality. Quest'anno è ambientata nel 1990 - reality che quest'anno è ambientato nel 1990: l'elenco di professori, studenti e ospiti. msn.com

