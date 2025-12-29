Regole d’altri tempi e sogni ancora tutti da mettere a fuoco per "Il collegio 9", che accoglie una nuova classe di studenti chiamati a confrontarsi con se stessi prima ancora che con lo studio. In partenza lunedì 29 dicembre in prima serata su Rai 2 (ma già disponibile su RaiPlay), al Convitto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il collegio 9, il cast completo: chi sono gli studenti

Leggi anche: Un professore 3, il cast completo e chi sono i nuovi personaggi

Leggi anche: Il Collegio 9, la nuova edizione: chi sono i 18 studenti della classe 1990 del prof. Andrea Maggi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il collegio 9, il cast completo: chi sono gli studenti; Il Collegio 9 alla conquista di Rai 2: le novità della stagione dei record, in chiaro da oggi; Il Collegio 9, il reality sbarca in chiaro: chi sono gli studenti del 1990 e i nuovi prof; Il Collegio 9, al via la nuova edizione su Rai2: quando in tv e novità.

Il Collegio 9 si farà: ufficiale il ritorno nel palinsesto Rai/ Quando va in onda, cast e anticipazioni - Anticipazioni Il Collegio 9, ufficiale il ritorno in Rai per la prossima stagione: tutte le anticipazioni tra cast e quando va in onda. ilsussidiario.net

Il Collegio 9, new entry nel cast dei professori?/ Spunta il nome bomba dai social: l’indiscrezione - Spunta il nome bomba dal web: l'indiscrezione Il Collegio 9, tutte le novità sulla nuova ... ilsussidiario.net

“Il Collegio 9” è su RaiPlay con i primi 4 episodi: si torna indietro al 1990 - È in streaming da oggi con i primi 4 episodi su Raiplay Il Collegio 9 (su Rai 2 arriva dal 29 novembre). iodonna.it

REAGIAMO ALLA SESTA IMBARAZZANTE PUNTATA DEL COLLEGIO 9 - NON CI CREDO HANNO FATTO UNA FIGURACCIA!

Collegio Arcivescovile A. Castelli. . “Che ciascuno di voi possa sperimentare la gioia” Gli auguri di Natale da parte dell’Arcivescovo Mons. Delpini a tutti gli studenti e alle famiglie del Collegio Castelli. Buon Santo Natale 2025! - facebook.com facebook