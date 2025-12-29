Il coach poi ribadisce | Dobbiamo salvarci è l’unica cosa che conta Williams | Gara molto difficile Priftis | Giornata storta al tiro
In un contesto di sfide sportive, le dichiarazioni dei protagonisti riflettono le difficoltà e l’impegno di ciascuna squadra. Il coach Priftis sottolinea l’importanza di salvarsi, mentre Williams e Priftis commentano rispettivamente sulla gara complessa e sulla giornata negativa al tiro. La vittoria di Tortona, riconosciuta come meritatamente conquistata, emerge come risultato di una prestazione solida e ben giocata.
Congratulazioni a Tortona per la vittoria - dice in sala stampa coach Dimitris Priftis (nella foto) -, ha giocato bene, in modo solido e ha meritato di vincere. Nonostante abbiamo lottato, siamo incappati in una giornata storta al tiro e questo è qualcosa che ci è costato caro perché, nonostante abbiamo fatto diversi stop difensivi, non siamo poi riusciti a concretizzare in attacco. Anche guardando le statistiche al tiro dal campo, fra noi e Tortona siamo pari, la differenza vera è stata l’intelligenza dei nostri avversari di usare le condizioni che si sono create durante il match per guadagnare molti più tiri liberi di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
