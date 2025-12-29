Il Cnr-Isti di Pisa nella ristretta élite della ricerca globale 2025.

Il Cnr-Isti di Pisa si distingue nel panorama internazionale della ricerca, grazie alla presenza di 16 ricercatori inseriti tra le figure più citate a livello globale nel 2025. Questa posizione riflette l’elevato livello di competenza e l’impatto delle attività scientifiche dell’istituto, contribuendo alla reputazione dell’Italia nel campo dell’informatica e della ricerca avanzata.

I magnifici 16. Tanti sono i ricercatori dell’istituto di informatica Cnr-Isti che spiccano nelle classifiche degli scienziati più citati al mondo. Il Cnr-Isti, con oltre 300 addetti di cui 105 ricercatori strutturati, è il più grande istituto del Cnr dedicato alle tecnologie dell’informazione. Sono sedici i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione "A. Faedo" del Cnr (Cnr-Isti) a figurare tra gli scienziati più citati al mondo secondo l’aggiornamento 2025 del database bibliometrico globale "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", curato dalla Stanford University e pubblicato da Elsevier. 🔗 Leggi su Lanazione.it

