Il centrodestra ignora le testate online

29 dic 2025

In sede di discussione sulla legge di stabilità, la maggioranza del centrodestra in consiglio regionale ha respinto una proposta per creare un finanziamento dedicato alle testate online locali e aumentare il sostegno alle emittenti non finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La decisione riflette una scelta politica che potrebbe avere ripercussioni sul panorama dell’informazione digitale nella regione.

🔗 Leggi su Triesteprima.it

